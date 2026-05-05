spot_img
martedì 5 Maggio 2026
spot_img

Dalla Coppa della Perugina alla Fiera del Disco: al Quasar Village si accendono i motori

Eventi e Cultura
10

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

Sabato 16 e domenica 17  invece due giorni dedicati alla musica e al collezionismo. Il centro commerciale di Corciano sarà tappa, sabato 9 maggio, della storica corsa automobilistica

Si accendono i motori della Coppa della Perugina 2026 e, per l’occasione, il centro commerciale Quasar Village di Corciano è pronto a trasformarsi in un “museo” in cui respirare il fascino senza tempo della corsa automobilistica più famosa dell’Umbria. Da lunedì 4 a domenica 10 maggio infatti arriva, nella galleria del villaggio commerciale, l’esposizione delle auto storiche della Coppa della Perugina, in un percorso tra eleganza e passione. Inoltre, sabato 9 maggio, alle 16.30, gli equipaggi delle auto partecipanti alla rievocazione faranno tappa al parcheggio esterno del Quasar Village e si sfideranno in una prova di abilità prima della storica sfilata nel centro storico di Perugia prevista alle 18.30.

Dai motori alla musica perché sabato 16 e domenica 17 maggio torna la 20esima edizione della Fiera del Disco. Saranno due giornate di riferimento per collezionisti e amanti della musica (e non solo), alla scoperta di vinili, rarità e pezzi da collezione che si potranno acquistare e scambiare in galleria. La fiera sarà aperta dalle 9 alle 21 e l’ingresso è gratuito.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie