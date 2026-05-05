Dalla Coppa della Perugina alla Fiera del Disco: al Quasar Village si accendono i motori

Sabato 16 e domenica 17 invece due giorni dedicati alla musica e al collezionismo. Il centro commerciale di Corciano sarà tappa, sabato 9 maggio, della storica corsa automobilistica

Si accendono i motori della Coppa della Perugina 2026 e, per l’occasione, il centro commerciale Quasar Village di Corciano è pronto a trasformarsi in un “museo” in cui respirare il fascino senza tempo della corsa automobilistica più famosa dell’Umbria. Da lunedì 4 a domenica 10 maggio infatti arriva, nella galleria del villaggio commerciale, l’esposizione delle auto storiche della Coppa della Perugina, in un percorso tra eleganza e passione. Inoltre, sabato 9 maggio, alle 16.30, gli equipaggi delle auto partecipanti alla rievocazione faranno tappa al parcheggio esterno del Quasar Village e si sfideranno in una prova di abilità prima della storica sfilata nel centro storico di Perugia prevista alle 18.30.

Dai motori alla musica perché sabato 16 e domenica 17 maggio torna la 20esima edizione della Fiera del Disco. Saranno due giornate di riferimento per collezionisti e amanti della musica (e non solo), alla scoperta di vinili, rarità e pezzi da collezione che si potranno acquistare e scambiare in galleria. La fiera sarà aperta dalle 9 alle 21 e l’ingresso è gratuito.