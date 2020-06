Oggi comincia l’estate: dalla settimana prossima temperature in aumento

Quest’anno l’estate (astronomica) comincia oggi 20 giugno nell’emisfero settentrionale. Il solstizio sarà esattamente alle 21.44 quando il sole raggiungerà, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione positiva massima. La giornata di oggi sarà anche la più lunga quanto a illuminazione poiché il solstizio di estate e il solstizio di inverno (che sarà il 21 dicembre alle 10:02) rappresentano rispettivamente il dì più lungo e il più corto dell’anno.

Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto all’anno precedente e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dell’anno bisestile, introdotto proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. A causa di tali variazioni può capitare che i solstizi cadano il 20 o il 21 giugno oppure il 21 o il 22 dicembre.

A livello meteorologico il cielo soleggiato e le temperature in aumento sono attese per la prossima settimana in Umbria, mentre il weekend alle porte sarà caratterizzato ancora da qualche leggera instabilità, anche se non sono previsti fenomeni particolari. E’ quanto emerge dalle previsioni del Centro funzionale della Protezione civile regionale. Sabato è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in salita, mentre domenica il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con isolati rovesci pomeridiani. Da lunedì dovrebbe arrivare un clima davvero estivo.