A Corciano parola ai giovani: il Comune incontra la Consulta per ascoltare le nuove generazioni

Uno spazio di ascolto e confronto dedicato alle nuove generazioni: a Palazzo Comunale di Corciano si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e la Consulta dei giovani, l’organismo consultivo nato per dare voce ai ragazzi del territorio e arricchire l’azione amministrativa con il loro punto di vista.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Lorenzo Pierotti, la vicesindaca Sara Motti, l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo, il presidente del Consiglio comunale Andrea Bacelli e il consigliere con delega alle politiche giovanili Antonio Cappelli. La presenza congiunta di giunta e Consiglio ha dato al momento di confronto un chiaro valore istituzionale.

Nel corso della riunione il sindaco ha ribadito la volontà dell’amministrazione di «ascoltare il punto di vista dei giovani cittadini», riconoscendo alla Consulta il ruolo di ponte tra ragazzi e istituzioni. Dal canto loro, i giovani presenti hanno raccontato le ragioni che li hanno spinti a entrare nell’organismo: curiosità verso il funzionamento della macchina amministrativa, senso di appartenenza alla comunità, desiderio di mettersi in gioco e di offrire un contributo concreto alla vita del territorio.

La Consulta dei giovani si conferma così uno strumento di partecipazione attiva, pensato per far sì che le politiche comunali tengano conto delle esigenze, delle aspettative e delle proposte di chi vive Corciano da studente, da sportivo, da cittadino in formazione. L’incontro a Palazzo Comunale rappresenta un tassello di un percorso che l’amministrazione intende proseguire, nella convinzione che dare la parola ai giovani significhi investire sul futuro della comunità.