Saldi, nel primo weekend al Quasar Village con la gift card ci sono 10 euro in omaggio

Al Quasar Village, da sabato 2 luglio, è tempo di saldi estivi. E nel primo weekend di sconti la convenienza è ancora maggiore perché acquistando una Gift Card da 50 euro, sabato 2 e domenica 3 luglio, se ne riceverà in regalo una da dieci euro. Sarà possibile acquistare e ritirare la Gift Card, nelle due giornate dalle 10 alle 20, presso la postazione multiservizi ‘Helpy’ e la vending machine e ricominciare subito a fare shopping nei punti vendita del centro commerciale di Ellera di Corciano. Si può acquistare un massimo di 5 Gift Card al giorno e la card è utilizzabile entro 12 mesi dalla data dell’acquisto. “L’arancione – commentano dal Quasar Village – è il colore abbinato a questa stagione di sconti, il colore intenso come i tramonti e imperdibile come i nostri saldi. Invitiamo tutti a venirci a trovare per approfittare di tante offerte e occasioni”.