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mercoledì 18 Marzo 2026
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Passeggiata a Castelvieto con “Corciano in movimento”: 5 km tra storia e natura, cani ammessi

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Prima Pagina - AdnKronos

Il suggestivo borgo di Castelvieto è la prossima tappa di «Corciano in movimento», il format promosso dal Comune di Corciano per incentivare la socialità e la partecipazione attraverso lo sport e le attività all’aria aperta. Una passeggiata tra storia e natura, aperta a persone di ogni età, famiglie e amici a quattro zampe, attende i partecipanti nel fine settimana.

L’appuntamento è per domenica 22 marzo alle 9.45, con partenza dal circolo locale di Castelvieto. Si tratta del recupero dell’uscita originariamente prevista il 25 gennaio, rinviata a causa del maltempo. Il percorso si svilupperà dal cuore del borgo ai piedi dell’antico Castello di Castelvieto, attraversando le strade rurali limitrofe per un totale di circa cinque chilometri. Non è richiesta alcuna preparazione fisica particolare; è consigliato un abbigliamento comodo.

L’iniziativa rientra nel progetto SporT al Centro, programma di eventi e attività sportive volte a promuovere crescita, inclusione e coesione sociale, nonché il turismo sportivo, promosso in sinergia dai Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. Lo sport è al centro del progetto come «strumento di dialogo e collaborazione», capace di coinvolgere l’intera comunità indipendentemente dall’età o dalla preparazione atletica.

La scelta di Castelvieto come scenario della passeggiata valorizza uno degli angoli più caratteristici del territorio corcianese: un borgo medievale che conserva intatta la propria identità storica e che, attraverso iniziative come questa, torna a essere punto di incontro e di scoperta per residenti e visitatori. L’apertura agli animali domestici rafforza ulteriormente il carattere inclusivo e familiare dell’appuntamento.

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