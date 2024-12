Inclusione: celebrata la quarta Messa per le persone con disabilita’

Un momento di spiritualità, solidarietà e inclusione ha contraddistinto la quarta edizione della “Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori e alle associazioni che li tutelano”. L’evento, organizzato dalla Misericordia di Perugia-Olmo in collaborazione con il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità (CNAPPD) e le parrocchie di Fontana, Chiugiana e Olmo, si è svolto nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo.

La celebrazione, officiata da Don Antonio Sorci, ha visto una partecipazione crescente di fedeli, provenienti non solo dall’Umbria, ma anche dalle regioni limitrofe Lazio, Toscana, Marche ed Emilia Romagna. Tra i presenti, numerosi rappresentanti di comunità, RSA e case di riposo, a testimonianza dell’ampio coinvolgimento che questa iniziativa continua a generare.

Al termine della funzione, le parrocchie coinvolte hanno organizzato un’agape conviviale, molto apprezzata dai partecipanti. Tra questi, la Comunità di Capodarco di Perugia, guidata dalla presidente Francesca Bondì, si è distinta per il suo impegno.

La messa ha rappresentato anche un’occasione per scambiarsi auguri natalizi in un’atmosfera di gioia e condivisione. La Dott.ssa Costanza Spera, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, ha inviato i propri saluti, sottolineando la sua vicinanza a questa iniziativa.

L’evento si propone come appuntamento stabile per le persone con disabilità dell’Italia centrale, rafforzando il messaggio di inclusività e solidarietà. La prossima celebrazione è già fissata per l’11 gennaio 2025, sempre alle ore 9:30.