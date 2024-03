Dalla Svezia Valdemarsviks IF Fotboll affronta US Mantignana-Montemalbe: una storia di sport e di amicizia

“Siamo entusiasti della grande partecipazione per l’amichevole internazionale tra i nostri ragazzi Us Mantignana Montemalbe e il Valdemarsviks IF Fotboll. Tante persone, compresi diversi svedesi che risiedono nel nostro Comune o in quelli limitrofi, hanno passato una grande giornata di Calcio”. Così Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano, commenta gli eventi che hanno animato il fine settimana in quel di Mantignana, dove la società sportiva svedese è stata accolta presso l’Arcs di Mantignana e coccolata con i sapori tipici del periodo, visto che era in corso la 20esima rassegna delle Torte di Pasqua, un vero must nella frazione gradito da un pubblico delle grandi occasioni. La delegazione, giunta fin dal giovedì sera, ha apprezzato i luoghi, il calore della gente ed anche i valori espressi sul campo. Dopo l’allenamento, l’amichevole di sabato, ripresa in diretta streaming e mostrata in Svezia, ha costituito il momento pubblico, molto apprezzato da tutti, di un appuntamento atteso ed al quale la società locale lavorava da tempo.

1 di 5

L’iniziativa è stata anche caldeggiata dalla famiglia di Thomas Bacoccoli, imprenditore e scrittore, da tempo residente a Corciano e che, proprio al suo arrivo anni fa, aveva trovato proprio nello sport, e nel calcio in particolare, un elemento di aggregazione. “Il calcio e lo Sport in generale – ha proseguito l’assessore – hanno svolto anche in questa occasione un ruolo fondamentale per creare nuovi collegamenti tra comunità che si trovano a km di distanza. I ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare e conoscere il nostro splendido borgo, sono stati accolti in Comune e hanno degustato molti dei nostri piatti tipici”. In occasione della visita nella sede municipale, alla squadra e ai rappresentanti della società è stata consegnata una pergamena ricordo e, soprattutto, il “grosso” la storica moneta di Corciano. Una modalità, questa, che l’amministrazione ama attuare ogni volta che ospita società sportive. “Questa amicizia non può che crescere – conclude Cocilovo – in quanto è già programmata una nuova amichevole a giugno da parte di una delegazione del Mantignana Montemalbe sui campi da calcio svedesi.”

Ufficio Stampa – Comune di Corciano