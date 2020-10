Grande entusiasmo per i L’Unatici Ellera-Corciano alla gara di Pietralunga

Festosa partecipazione della squadra dei L’Unatici Ellera Corciano ad una delle gare podistiche riproposte in queste settimane dopo lo stop, ovvero l’”Ecotrail Collungo-Castelvecchio”, con partenza ed arrivo a Pietralunga. In un clima di grande entusiasmo e con tanti sorrisi, sono stati sei gli atleti della squadra corciamese a prendere parte alla gara, sia nel percorso di 10,5 km ed anche in quello di 18.

Sul percorso più breve eccellente la prestazione di Maria Cristina Draoli, che ha tagliato il traguardo come settima assoluta e prima della propria categoria. Su quello più lungo c’è stato l’esordio con la nuova maglia per Luca Renzi, insieme alla presidentessa della società, Anna Maria Falchetti, Natascia Micheli, Michela Rossi ed Antonello Menconi. La squadra ha onorato la propria partecipazione in un clima di socializzazione e sempre con il sorriso.

Il gruppo è sostenuto dagli sponsor Bar Lassagì Ellera, Calzature Cenci e L’Unanuova, con altri marchi si stanno affiancando al gruppo. Nata alla fine del 2016 dall’unione tra il gruppo podistico L’Unanuova di Ellera e la Podistica Corciano sta portando avanti il proprio programma, affiliata alla Fidal e all’Endas, con chiunque voglia entrare a far parte della squadra può farlo in qualsiasi momento.