Benessere fisico: “Corciano in movimento” fa tappa a Capocavallo

Forte della grande partecipazione negli appuntamenti precedenti, prosegue “Corciano in movimento”, il format promosso dall’amministrazione comunale di Corciano e ideato dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo e dal consigliere comunale Mirco Fagioli per incentivare salute, benessere e socialità attraverso camminate all’aria aperta.

Domenica 11 maggio si terrà la penultima passeggiata che questa volta avrà come cornice Capocavallo, una delle frazioni più verdi del territorio, insieme a Migiana.

Adagiato sul versante nord di Monte Malbe, Capocavallo conserva un forte legame con la sua storia rurale e artigianale, e racconta un passato affascinante fatto di antichi borghi, chiese medievali e terre bonificate grazie all’intervento della chiesa locale.

Un’occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi più suggestivi del comune, immersi nella natura e nella storia.

Il ritrovo è alle 9.45 dal piazzale dell’Aper 90, partenza alle 10, lunghezza del percorso circa 5 chilometri.