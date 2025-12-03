Cenci Calzature tra le imprese storiche umbre premiate dalla Camera di Commercio

Centodiciotto anni di attività e una tradizione che attraversa generazioni. Cenci Calzature, storica realtà del territorio corcianese attiva dal 1907, è stata premiata dalla Camera di Commercio dell’Umbria come impresa storica in occasione del 190esimo anniversario dell’Ente camerale.

L’azienda è tra le 36 imprese umbre che hanno ricevuto il riconoscimento, un attestato che celebra non solo la longevità, ma anche la capacità di mantenere viva la propria identità attraverso guerre mondiali e profondi cambiamenti economici e sociali.

Il sindaco Lorenzo Pierotti, accompagnato dall’intera Giunta comunale, si è recato personalmente dalla famiglia Cenci per congratularsi del prestigioso traguardo. “Cenci Calzature, dal 1907, è un simbolo di Corciano”, ha dichiarato il primo cittadino, ricordando come negli archivi storici comunali compaia la dicitura originaria: “Peruzzi Guglielmo, Calzolaio, che vende suole a San Mariano”. “Il riconoscimento come impresa storica celebra una storia che appartiene a tutta la nostra comunità – ha aggiunto Pierotti – Un’impresa che ha attraversato generazioni senza mai perdere la propria identità. I più grandi auguri e complimenti a questa splendida realtà locale e alla bellissima famiglia Cenci”.