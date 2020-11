Anas: fino a sabato chiuso lo svincolo di Mantignana in entrambe le direzioni

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle tra Mantignana e Magione.

Per consentire l’avanzamento degli interventi, da domani, martedì 10 novembre, le rampe dello svincolo di Mantignana saranno temporaneamente chiuse in ingresso e in uscita in entrambe le direzioni. Il traffico proveniente da Perugia potrà utilizzare in alternativa lo svincolo di Corciano, mentre il traffico proveniente da Bettolle sarà indirizzato verso lo svincolo di Magione.

Il cantiere che attualmente comporta il restringimento di carreggiata lungo la direttrice, sarà invece rimosso da mercoledì 11 novembre.

Il completamento di questa fase è previsto entro sabato 14 novembre.