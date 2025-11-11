Tre comuni del territorio diventano Comunita’ Europea dello Sport 2026

Un prestigioso riconoscimento internazionale per tre Comuni umbri che hanno scelto di fare squadra. Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno hanno ricevuto lunedì 10 novembre a Roma il titolo di European Community of Sport 2026, conferito durante la 37esima cerimonia del Gala “European City of Sport” organizzata dalla Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport (Aces Europe).

La cerimonia si è svolta nel prestigioso Salone d’Onore del Coni alla presenza dei vertici del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), dell’International City Sport Council (Icsc) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). A condurre l’evento la giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardiello, in una giornata che ha rappresentato un importante momento di celebrazione e confronto sul futuro dello sport in Europa.

Il progetto “SporT al centro”

Il riconoscimento premia il progetto congiunto “SporT al centro”, un programma ricco e strutturato nato dal dialogo tra le tre amministrazioni comunali e importanti realtà del mondo sportivo: Coni Umbria, Cip Umbria e gli Enti di promozione sportiva Uisp, Csi, Csen e Msp.

L’iniziativa, che prenderà il via nel corso del 2026 e sarà aperta a tutti i cittadini, animerà i tre territori con una serie di eventi e attività sportive volte a promuovere crescita, inclusione e coesione sociale, oltre al turismo sportivo. L’obiettivo è valorizzare lo sport come strumento di dialogo e collaborazione tra le diverse realtà associative locali, mettendolo davvero al centro delle politiche pubbliche e della vita delle comunità.

Le voci dei protagonisti

A ritirare il prestigioso riconoscimento sono stati Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano (accompagnato dal consigliere comunale Nicola Masiello), Andrea Sacco, vicesindaca e assessora allo Sport del Comune di Castiglione del Lago, e Matteo Castellani, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Passignano sul Trasimeno.

“Questo titolo è il frutto di un lavoro condiviso e di una visione comune che mette al centro lo sport come veicolo di benessere, comunità e sviluppo territoriale”, ha dichiarato l’assessore Cocilovo. “È una grande soddisfazione per i nostri Comuni e uno stimolo a proseguire su questa strada con entusiasmo e impegno”.

Particolare attenzione, ha sottolineato Cocilovo, sarà rivolta alle nuove generazioni: “Crediamo che i giovani debbano essere protagonisti e non semplici spettatori di questo percorso. Attraverso lo sport vogliamo offrire loro occasioni di crescita, di incontro e di educazione ai valori del rispetto e della collaborazione, fondamentali tanto sul campo quanto nella vita quotidiana. Lo sport è un linguaggio universale che unisce e che può contribuire a costruire comunità più forti e inclusive”.

La vicesindaca Sacco ha espresso grande orgoglio per il risultato raggiunto: “Il riconoscimento come European Community of Sport 2026 premia un lavoro condiviso, fatto di dialogo, collaborazione e visione comune. Con i Comuni di Corciano e Passignano sul Trasimeno abbiamo costruito un percorso che mette lo sport davvero al centro: delle politiche pubbliche, delle relazioni umane e della crescita delle nostre comunità”.

“Crediamo nello sport come strumento di benessere, inclusione e partecipazione, ma anche come occasione per rafforzare il legame tra territori e generazioni diverse”, ha continuato Sacco. “Il progetto SporT al centro nasce proprio da questa idea: fare rete per valorizzare il nostro territorio, offrendo opportunità a tutti, dai più piccoli agli adulti, e promuovendo una cultura sportiva che unisce e fa crescere”.

Investimenti e volontariato

Il vicesindaco Castellani ha sottolineato il duplice significato del riconoscimento: “Rappresenta un attestato di stima verso il lavoro portato avanti negli anni, legato alla riqualificazione di tutti gli impianti sportivi del territorio, con importanti investimenti che hanno permesso di rinnovare la nostra impiantistica a servizio dei più giovani e dei più anziani”.

“Ma è anche un premio per tutto quel mondo del volontariato che costituisce la base delle nostre associazioni sportive e che consente la crescita e lo sviluppo costante dello sport in tutte le sue forme e per tutte le fasce d’età”, ha aggiunto Castellani.

Un’opportunità per l’intero territorio

Il conferimento del titolo di European Community of Sport 2026 rappresenta un importante riconoscimento per l’Umbria e testimonia la capacità dei tre Comuni di lavorare insieme, superando i confini amministrativi per creare un progetto ambizioso e condiviso.

Il programma “SporT al centro” si propone di rafforzare la rete di collaborazioni tra amministrazioni comunali, associazioni sportive e tessuto sociale, trasformando lo sport in un vero motore di sviluppo territoriale, inclusione sociale e promozione turistica per l’intera area del Trasimeno.