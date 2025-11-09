Straquasar 2025, oltre 400 podisti al via: vincono Cialini e Giorgi

Edizione da record per la Straquasar 2025, la gara podistica con partenza e arrivo al Quasar Village di Ellera di Corciano. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 400 atleti iscritti alla competizione agonistica, circa 100 partecipanti alla nuova Quasar Walking e oltre 300 persone alla passeggiata non competitiva dedicata anche alle scuole.

Sul traguardo si è imposto Leonardo Cialini della Polisportiva Chianciano, che ha chiuso i 10,7 chilometri del percorso in 35 minuti e 31 secondi, staccando gli avversari nella parte finale. Alle sue spalle Jacopo Venturini (Podistica Lino Spagnoli) e Andi Dibra (Polisportiva Chianciano).

Tra le donne vittoria per Giulia Giorgi della Calcestruzzi Corradini, che ha terminato in 38 minuti e 33 secondi, precedendo Silvia Tamburi e Lucrezia Vagnoli (entrambe Atletica Avis Perugia).

Nella classifica a squadre successo per l’Atletica Avis Perugia, seguita da Podistica Lino Spagnoli e Grifo Runners.

Il percorso, analogo a quello dello scorso anno, ha attraversato la strada della Chiugina e il territorio di Solomeo, su un tracciato pianeggiante e panoramico.

L’organizzazione è stata curata dal Quasar Village, insieme a L’Unatici Ellera Corciano, guidata da Anna Maria Falchetti, e alla CDP Atletica Perugia, rappresentata da Antonello Menconi, con la collaborazione di Archi’s e Spazio Conad.

Hanno garantito il supporto operativo la Polizia municipale di Corciano, la Protezione civile locale e l’associazione L’Unanuova.

Buona partecipazione anche per la Quasar Walking, con un tracciato di 8 chilometri, e per la passeggiata solidale organizzata in collaborazione con Avanti Tutta, in ricordo di Leonardo Cenci.

Durante la giornata sono stati premiati i “senatori” della Straquasar, ossia i partecipanti a tutte le edizioni: Luca Aiello, Daniel Brunori, Marcello Cancelloni e Massimiliano Tomassoli. Un riconoscimento speciale, intitolato a Eros Bastianini – podista scomparso nel 2023 – è stato consegnato a chi ha preso parte a tutte le edizioni tranne una.

A margine dell’evento sono intervenuti l’assessore comunale Francesco Cocilovo e la responsabile del Quasar Village Tiziana Zetti. Anna Maria Falchetti, presidente de L’Unatici Ellera Corciano, ha ringraziato i partecipanti, gli sponsor e i volontari, confermando l’intenzione di proseguire con la manifestazione anche nel 2026.

