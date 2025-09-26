Nuovi interventi a Ellera: strade, parchi e illuminazione nel piano del Comune

L’amministrazione comunale di Corciano ha annunciato un nuovo intervento volto a migliorare l’accoglienza e la vivibilità di Ellera, dopo i recenti lavori che hanno visto l’ampliamento del parcheggio multipiano da 32 a 134 posti, la realizzazione della prima area fitness al Parco Luigetti e il rinnovo dell’illuminazione in piazza della Croce Rossa.

Il sindaco Lorenzo Pierotti ha spiegato che il progetto prevede la sostituzione delle vecchie cabine degli autobus e l’installazione di nuovi pali della pubblica illuminazione, realizzati con un design moderno e in elegante color canna di fucile, simile a quello già adottato in piazza della Croce Rossa. Saranno inoltre sistemati i cordoli stradali, mentre il parco di via Gramsci verrà arricchito con giochi per bambini e nuove panchine. Secondo il primo cittadino, l’obiettivo è far percepire fin dall’ingresso del paese un territorio curato e di qualità.

Pierotti ha aggiunto che, in questi giorni, sono in corso numerosi scavi sulle strade per sostituire le vecchie linee elettriche e idriche. Una volta completati i ripristini a cura di Enel, Umbra Acque e del Comune, tutte le strade saranno pienamente riqualificate, garantendo così una migliore fruibilità del territorio.