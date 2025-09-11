spot_img
giovedì 11 Settembre 2025
Rientro a scuola per i bambini e i ragazzi dell’Istituto Bonfigli di Corciano

Rientro sui banchi di scuola per i bambini e i ragazzi dell’Istituto Bonfigli di Corciano stamattina (11 settembre) dove ad attenderli hanno trovato il sindaco Lorenzo Pierotti, accompagnato dal vicesindaco e assessore all’Istruzione pubblica Sara Motti, che, insieme ai dirigenti scolastici Daniele Gambacorta e Roberta Mecarelli, ha portato un saluto e l’augurio di un anno sereno, stimolante e pieno di crescita.

«Un grazie di cuore va a tutta la grande famiglia della scuola – ha detto il primo cittadino – insegnanti, collaboratori scolastici, personale amministrativo, genitori, chi cucina ogni giorno con amore e chi lavora dietro le quinte per far funzionare tutto. Siete l’anima silenziosa ma fondamentale di ogni scuola».

Il sindaco si è poi rivolto ai bambini che oggi iniziano la scuola primaria: «Sopra i vostri nuovi banchi abbiamo lasciato un piccolo dono con il simbolo del nostro splendido Comune. Un modo per dire “benvenuti” e per iniziare insieme il progetto “Istituzioni a Scuola”, che da due anni ci porta in tutte le classi dei nostri plessi scolastici con l’idea che la comunità, quella vera, quella bella, si costruisce soprattutto tra i banchi».

