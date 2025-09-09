Dal palazzetto di San Mariano al podio europeo: l’impresa sportiva di Costanza Biondi

Grande soddisfazione per il pattinaggio artistico a rotelle umbro. Costanza Biondi, giovane atleta classe 2009 della società di San Mariano di Corciano, si è confermata campionessa europea nella categoria jeunesse libero. Il successo è maturato a Opicina, in provincia di Trieste, dove la pattinatrice ha conquistato il gradino più alto del podio con il punteggio di 163.33, distanziando di 31 lunghezze la seconda classificata. Un’affermazione netta che consolida la sua supremazia a livello internazionale, dopo il titolo continentale conquistato lo scorso anno in Portogallo.

Il 2025 per Biondi è stato finora un anno costellato di vittorie. A giugno ha conquistato il titolo italiano, ha raggiunto la semifinale della World Cup a Trieste e pochi giorni dopo si è imposta anche nella finale di Reggio Emilia. Il percorso dell’atleta è cresciuto all’interno dell’Asd Pattinaggio Artistico San Mariano, realtà corcianese che da anni lavora nella formazione di giovani talenti. La società, che propone corsi aperti ai principianti già dai primi anni, può oggi festeggiare uno dei suoi traguardi più prestigiosi.

Costanza Biondi, che ha iniziato a pattinare a soli cinque anni sulla pista di San Mariano, vive una stagione da incorniciare, costruita con talento, impegno e sacrificio. Un cammino che porta in alto il nome dell’Umbria, della sua società e dell’intero movimento italiano del pattinaggio artistico. L’Asd Pattinaggio Artistico San Mariano organizza corsi per principianti il martedì e il venerdì dalle 17.10 alle 18.00 al palazzetto dello sport di San Mariano.

