“Matrimonio in tre”: il nuovo spettacolo de Il Carro in replica per tutto febbraio a Ellera

Sabato scorso il palcoscenico del teatro Arca di Ellera ha accolto il debutto della nuova produzione della compagnia teatrale “Il Carro” di Chiugiana. Lo spettacolo, “Matrimonio in tre”, scritto da Simona Ronchi e adattato e diretto da Cesare Giugliarelli, ha conquistato il pubblico con un mix esplosivo di comicità e situazioni surreali, ottenendo calorosi applausi.

Le locandine campeggiano in diverse zone fra Corciano e Perugia e, come ad ogni produzione de Il Carro, il pubblico è più che mai curioso di scoprire cosa ha in serbo la compagnia quest’anno.

Entrando nel dettaglio della trama dello spettacolo, si dice che non si debba scherzare con la morte, ma quando il legame tra una figlia e sua madre va oltre i confini dell’aldilà, la faccenda assume toni esilaranti e grotteschi. Ortensia, interpretata da una brillante Laura Forchettino, vive nel costante ricordo – o forse sarebbe meglio dire nella costante presenza – della madre Palmira, resa con grande verve da Rita Persichini. Ma chi ne subisce maggiormente le conseguenze? Il povero marito (Cesare Giugliarelli) o la cameriera dal temperamento spento (Valentina Giugliarelli)?

Man mano che l’ossessione di Ortensia cresce e prende una piega sempre più maniacale, la scena si popola di personaggi irresistibili, ognuno con il proprio contributo di caos e umorismo. Il beccamorto, il prete, il dottore e i vicini – interpretati con brio da Marco Manieri, Stefano Beccafico, Filippo Bartoccini, Francesca Matteucci e Alan Catanzaro – regalano momenti di puro spasso con gag ben orchestrate. A dare il tocco finale all’insolito quadro familiare ci pensa Bon Bon, una giovane e frizzante ballerina portata in scena da Gaja Beccafico, che aggiunge ulteriore pepe alla vicenda.

Tra equivoci, situazioni surreali e un ritmo incalzante, “Matrimonio in tre” si rivela un nuovo successo della compagnia “Il Carro”, capace di far ridere e riflettere al tempo stesso. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, dimostrando di apprezzare l’ironia pungente e il dinamismo della rappresentazione. Per chi si fosse perso il debutto, niente paura: “Il Carro” replicherà lo spettacolo per tutto il mese di febbraio, con appuntamenti il sabato alle 21:15 e la domenica alle 17:15. Un’occasione imperdibile per lasciarsi travolgere da un turbine di risate e colpi di scena.