Sport e inclusione: concluso a Ellera il Campionato D.C.P.S. Umbria di 3o livello

Sabato si è tenuta al campo sportivo “G. Fioroni” di Ellera, la quinta e ultima giornata del Campionato F.I.G.C. – D.C.P.S. Umbria di 3° livello. All’evento erano presenti la vicesindaca di Corciano Sara Motti, l’assessora alle Politiche Sociali Giordana Tomassini e l’assessore alla Cultura Francesco Mangano, a conferma dell’attenzione delle istituzioni locali verso le attività sportive inclusive.

Le partite in programma hanno visto l’Angelana imporsi con un netto 7-0 sull’Ellera Calcio, mentre la Junior Città di Castello ha superato la Nuova Alba per 5-2. La squadra del Città di Castello si è così guadagnata l’accesso alle fasi finali nazionali, che si svolgeranno a Tirrenia a fine maggio. Come da tradizione, la giornata si è conclusa con il “Terzo Tempo”, un momento di condivisione tra giocatori e staff tecnici, pensato per rafforzare i legami tra i partecipanti e sottolineare il valore educativo del torneo.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 12 aprile con la conclusione del Campionato Umbro-Marchigiano di 2° livello e la cerimonia di premiazione, alla quale è prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali. Durante l’evento sono arrivati anche i saluti della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.