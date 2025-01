A Solomeo Alessio Boni e Antonella Attili portano in scena “ILIADE. Il gioco degli dei”

Il Quadrivio formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer riscrive e mette in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. Il Teatro Cucinelli di Solomeo, nell’ambito della Stagione 24/25 firmata dal TSU, martedì 21 e mercoledì 22 gennaio alle 21 ospita lo spettacolo ILIADE. Il gioco degli dèi, testo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato all’Iliade di Omero, drammaturgia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, con Alessio Boni e Antonella Attili e con Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer.

Scrivono gli autori Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer: “Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono agiti dagli dèi in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti. La coscienza e la scelta non sono ancora cose che riguardano gli umani: la civiltà dovrà attendere l’età della Tragedia per conoscere la responsabilità personale e tutto il peso della libertà da quegli dèi che sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla.

In quel mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato ineluttabile e da dèi capricciosi non è difficile specchiarci e riconoscere il nostro: le nostre vite dominate dalla paura, dal desiderio di ricchezza, dall’ossessione del nemico, dai giochi di potere e da tutte le forze distruttive che ci sprofondano nell’irrazionale e rendono possibile la guerra. Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in Iliade che, come accade con la grande poesia, contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di scegliere e di dire no all’orrore.”