Corciano, al Quasar Village l’entusiasmo contagioso di Salvo e Giorgia

Insieme a mamma Cinzia, arriva la famiglia di Terranuova Bracciolini con milioni di follower – Domenica 19 gennaio alle 16 meet&greet e firmacopie del libro ‘Mi si è ristretto papà’

(AVInews) – Corciano, 14 gen. – Un pomeriggio all’insegna del divertimento sarà quello organizzato al Quasar Village domenica 19 gennaio dalle 16, quando andrà in scena lo show live di Salvo (Salvatore Roccaro) e Giorgia, padre e figlia, star di youtube e tiktoker con milioni di follower. Accompagnati da mamma Cinzia, Salvo e Giorgia incontreranno i fan e firmeranno le copie del libro ‘Mi si è ristretto papà’ nel meet&greet aperto a tutti.

Nel libro, edito da Salani Editore, si ritrovano lo humour e l’entusiasmo contagioso di questa famiglia che vive a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo: Salvo sta preparando un super microscopio per fare una sorpresa a Giorgia, ma il giorno del collaudo qualcosa va storto e si ritrova rimpicciolito, delle dimensioni di un microbo. Quando Giorgia entra nello studio di papà per cercarlo, trova solamente il suo cappello di paglia abbandonato e così parte alla sua ricerca in una folle avventura, accompagnata da mamma Cinzia, il suo cagnolino Lucio e due nuovi, inseparabili amici. Nel frattempo, Salvo dovrà vedersela con esserini tanto piccoli quanto terribili, tra colpi di scena e buffi equivoci.

Rossana Furfaro