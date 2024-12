Agility dog: Sofia Liucci con Zena-E-O-Ma e’ campionessa italiana under 18

Lo sport dona a Corciano un nuovo motivo di orgoglio. Sofia Liucci, giovane talento dell’agility dog e studentessa all’Istituto Bonfigli, insieme alla sua border collie di 4 anni, Zena-E-O-Ma, si è laureata Campionessa Italiana Under 18 nella categoria 500 alle Finali Nazionali Csen e Fidasc Agility. La competizione si è svolta al prestigioso Club Horses Riviera Resort di Cattolica.

Il risultato apre le porte alla Nazionale Italiana, con la quale Sofia e Zena-E-O-Ma rappresenteranno l’Italia al World Agility Open (WAO) 2025, in programma a maggio nei Paesi Bassi.

Sofia non è nuova ai riconoscimenti sportivi: ha già conquistato il titolo di Campionessa regionale Under 14 Fidasc ed è stata premiata dal Coni Umbria per il suo impegno e i suoi successi. Allenandosi presso l’Asd “Zampe Mo-Leste” di Mantignana, sotto la guida del coach Gianfranco Ricci, Sofia ha dimostrato costanza e determinazione, elementi fondamentali per primeggiare in una disciplina che richiede una simbiosi perfetta tra atleta e cane.

La giovane atleta guarda ora con entusiasmo alle nuove sfide internazionali. La preparazione per il Mondiale sarà intensa, ma Sofia e Zena-E-O-Ma hanno dimostrato di essere un binomio vincente, capace di affrontare qualsiasi ostacolo con grinta e passione. “Oltre a congratularmi con la coppia ‘a 2 e 4 zampe’ – sottolinea l’assessore allo sport di Corciano Francesco Cocilovo – voglio complimentarmi anche con la società per la visione e l’impegno con il quale quotidianamente contribuisce alla crescita sportiva ed umana di quanti si allenano nella sua struttura”.