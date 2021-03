Il Borgo dei Borghi: a Pasqua sarà pubblicata la classifica

Dopo le votazioni ora l’attenzione è concentrata al 4 aprile, serata conclusiva su Rai3 della sfida turistico-televisiva “Il Borgo dei Borghi”! Sì, perché la curiosità è conoscere la posizione di Corciano nella classifica generale. Le bocche, però, sono cucite e nulla è dato sapere. Anzi, dagli uffici Rai hanno specificato che quest’anno, visto il persistere dell’emergenza sanitaria, il format della serata conclusiva ha subito aggiustamenti. Non potendo essere presenti le rappresentanze dei primi borghi finalisti, è stato deciso di svelare in diretta la posizione di ciascuno dei 20 borghi concorrenti.

Così il titolo de “Il Borgo dei Borghi 2021” sarà assegnato a quello che avrà raccolto il maggior numero di voti in percentuale, nella somma tra quelli espressi in due settimane e quelli di una “Giuria di Esperti”. La commissione di super esperti 2021 è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi. A Corciano, comunque, all’esito di un percorso di valorizzazione e comunicazione importante, si respira soddisfazione. Fin da subito è stata chiara la volontà di essere portabandiera di una intera regione e, in tal senso si è mosso il Comune. Lunedì mattina, sui social dell’ente sono stati pubblicati post di ringraziamento, perché “a prescindere da quella che sarà la posizione raggiunta nella classifica finale”, “il risultato più grande è stato ottenuto: la solidarietà per Corciano e per l’Umbria, da esso con orgoglio rappresentata”.

L’Amministrazione comunale, così, ha ringraziato “coloro che si sono impegnati e spesi per il raggiungimento di questo obiettivo: la Regione Umbria, l’ANCI, il Club dei Borghi più Belli d’Italia che danno la possibilità ai territori associati di partecipare al programma, I Borghi più Belli d’Italia in Umbria che tanto danno in termini di visibilità e ci hanno sostenuto con tutti i mezzi possibili, i personaggi famosi che ‘ci hanno messo la faccia’. Ed ancora, grazie a quanto hanno collaborato alla realizzazione del video (coloro che sono apparsi nelle riprese ma anche, e soprattutto, coloro che per motivi tecnici non sono apparsi), le emittenti radio e televisive locali che ci hanno sostenuti con servizi e uscite speciali, il personale comunale che ha gestito con impegno e passione queste settimane di sfida per mostrare ogni nostro piccolo scorcio caratteristico, ma soprattutto grazie a tutti coloro che con un click al giorno ci hanno dedicato il loro tempo e il loro sostegno!”.

Un ultimo passaggio il Sindaco ha voluto dedicarlo con ancora maggiore chiarezza ai “Corcianesi, grazie ai quali il nostro meraviglioso borgo vive ogni giorno, accoglie turisti, conserva e tramanda le tradizioni locali ed è stimolato a diventare sempre migliore…anzi…Il Borgo dei Borghi!”. Tra i commenti al post, quello di Fiorello Primi, Presidente dei Borghi più belli d’Italia, che ha scritto, tra l’altro “non so quale Borgo vincerà quest’anno grazie ai voti ottenuti e al giudizio della giuria di qualità, ma so che ha già vinto l’Italia dei Borghi, quella dei Borghi più belli!”.