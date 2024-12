L’immobile della Gastronomia Umbra diventera’ il nuovo stabilimento de I Lupatelli

“In un momento storico in cui si parla di recupero del patrimonio immobiliare esistente, piuttosto che l’avvio di nuove costruzioni, ma senza l’esistenza di veri incentivi statali per chi lo fa, a Corciano, la riduzione totale triennale della Tari sta stimolando l’ingresso di nuove imprese”. A dirlo, il Sindaco Lorenzo Pierotti, al termine della visita effettuata con l’intera Giunta nella sede Perugina dell’azienda di produzione salumi “I Lupatelli” che si insedierà presto nell’area già occupata anni fa dalla Gastronomia Umbra.

Uno spazio molto grande che verrà interamente riqualificato per ospitare il nuovo stabilimento di una realtà fortemente radicata sul territorio regionale. Una struttura all’avanguardia, più funzionale e moderna di quella storica insediata fin dal 1968 in via dei Filosofi a Perugia ed ormai troppo piccola, che potrebbe anche ospitare maggiore forza lavoro. Lo sottolinea Giancarlo Lupatelli, oggi 78enne, nato come norcino e cresciuto come macellaio, con il chiodo fisso della qualità, sperimentata, sviluppata e perseguita in prodotti di assoluta eccellenza.

“Ancora ricordo quando una cliente si fece una risata guardando il primo salame realizzato…tutto storto! – racconta – Ero partito da Prepo, nel 1965, aprendo un negozio nel quale avevo iniziato anche a stagionare i prosciutti. I primi 6, curati da mio padre, non riuscirono bene ma ne perfezionai poi 10 che ben presto crebbero a 400. Iniziai così a produrre salami per valorizzare tutte le parti del maiale ed incrementai il numero dei prodotti”.

Ad oggi la macelleria-salumificio “I Lupattelli” produce 2 quintali di coppa la settimana, 13 quintali di salsicce e salami; migliaia di prosciutti distribuiti in 160 negozi non solo in Italia e l’obiettivo è raddoppiare la produzione. “L’unica cosa che chiedo ai miei figli (3, tutti soci dell’azienda, ma solo 2 lavorano all’interno) – ribadisce Giancarlo, ancora fondamentale per il progresso dell’azienda, come nel caso del nuovo stabilimento – è di non cambiare il prodotto e di puntare soprattutto sull’alta qualità”. Una scelta negli anni rivelatasi vincente, impreziosita da molteplici premi, come quello ottenuto nell’ambito della Golosaria di Milano, manifestazione di rifermento per il settore. “Per raggiungere risultati – conclude Giancarlo – conta l’impegno. Oggi siamo una bella squadra, schietta e corretta, l’impegno ed il lavoro duro non devono fare paura. Pensando a me, lavoro da 58 anni ed ho ancora voglia di mettermi in gioco; il progetto che stiamo mettendo in atto a Corciano ne è un esempio”.