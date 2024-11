Calcio inclusivo: al via il Campionato Interregionale F.I.G.C. – D.C.P.S. Umbria-Marche

Sabato 30 novembre 2024, il Campo Sportivo G. Fioroni di Ellera ospiterà la prima giornata del Campionato Interregionale F.I.G.C. – D.C.P.S. Umbria-Marche di 2° Livello. L’evento segna l’inizio di una nuova fase per il calcio inclusivo regionale, con la partecipazione di squadre provenienti da diverse realtà sportive di Umbria e Marche.

Dopo i test match del 19 ottobre a Solomeo e l’inizio del Campionato di 3° Livello il 23 novembre scorso, ora è il turno del 2° Livello. Il campionato di quest’anno vede un ampliamento delle formazioni partecipanti, che passano da cinque a sette grazie all’ingresso di ASD Angelana 1930 e ASD Pontevecchio. Questo incremento rafforza il livello di rappresentatività e rende il torneo ancora più competitivo.

Le squadre del 3° Livello includono ASD Ellera B, SSD Nuova Alba, ASD Junior Castello e ASD Angelana 1930, mentre il 2° Livello è composto da ASD Ellera A, USD Superga 48, ASD Pontevecchio e A.P.D. Anthropos Civitanova Marche. Saranno proprio queste ultime formazioni a inaugurare il campionato al Campo Fioroni, dando vita a una giornata di sport all’insegna del confronto e del rispetto.

Tra le partecipanti spicca l’A.P.D. Anthropos Civitanova Marche, reduce dai successi ottenuti alle Paralimpiadi di Parigi, dove ha conquistato numerose medaglie e stabilito record a livello mondiale ed europeo. La presenza della Anthropos aggiunge prestigio al torneo e rappresenta un motivo d’orgoglio per la regione che ospita l’evento.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione del Responsabile Nazionale F.I.G.C. – D.C.P.S., Giovanni Sacripante, che assisterà alle gare. La sua presenza sottolinea l’importanza del campionato e rappresenta un’opportunità per evidenziare il valore del calcio inclusivo.

Come di consueto, al termine delle gare, si terrà il “Terzo Tempo”, un momento di incontro e condivisione tra i giocatori e gli staff tecnici ed educativi. Sarà un’occasione per consolidare i legami tra le diverse squadre e celebrare lo spirito di questo campionato, che unisce sport e inclusione sociale.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 novembre, dalle ore 10:30, presso il Campo Sportivo G. Fioroni di Ellera, in Vocabolo Perella 85, Corciano. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.