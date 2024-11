Gherlinda Wedding: va in archivio l’evento dedicato a sposi e matrimonio

Tre giorni all’insegna di Bellezza, originalità e inclusività al centro di intrattenimento di Corciano. Ospite Miss Blumare 2024 Azzurra Sandrini

(AVInews) – Corciano, 25 nov. – Bellezza, originalità e inclusività. È racchiusa in queste tre parole la dodicesima edizione di Gherlinda Wedding, evento organizzato da Perugia Wedding al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano, che per tre giorni ha ospitato professionisti specializzati del settore matrimoni e accolto coppie di futuri sposi in cerca delle ultime tendenze e di qualche ‘dritta’ per il loro giorno più bello.

Circa 20 gli espositori selezionati, tra cui fioristi, fotografi, wedding planner e agenzie di viaggi, e spazio a workshop con make-up artist e parrucchieri. Tra abiti da sogno, accessori, bomboniere e musica, anche un’esposizione di auto d’epoca e da cerimonia. Ad arricchire questa edizione, ricca di sfilate e glamour, la presenza di Miss Blumare 2024 Azzurra Sandrini, la partecipazione dell’Associazione italiana persone down Ets-Aps Perugia, che ha portato in passerella ragazze e ragazzi regalando un momento molto emozionante, e un flash mob contro la violenza sulle donne, proprio nella vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Il format di Gherlinda Wedding – ha spiegato l’organizzatore Euro Sereni, titolare di Premium City – ricalca il format degli anni passati con focus, nell’ultima giornata, sulle sfilate di moda incentrate su abiti da sposa, cerimonia e intimo dei brand Fantasy Sposi, I Love Abitini, Lucertini e Yamamay Gherlinda. I nostri espositori, poi, hanno messo in vetrina le novità del settore, ognuno per la propria categoria merceologica e inoltre abbiamo cercato di unire l’evento ad attività legate a concorsi di bellezza come Miss Blumare, offrendo ad aspiranti modelle e indossatrici un’occasione per farsi notare, coinvolgendole non solo in sfilate ma anche in shooting fotografici”.

La fotografia rappresenta un aspetto molto importante dell’evento matrimonio e come ogni settore ha subìto un’evoluzione nel corso del tempo. “Dalle foto in posa si è passati al ‘reportage’ – ha raccontato Emanuele di Vignaroli Studio, Perugia –, le foto costruite adesso sono più richieste all’estero. Noi cerchiamo di portare freschezza, uno spirito scanzonato, non troppo pesante e siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie da utilizzare, come il digitale o ultimamente l’AI, che permettono di fare molti più scatti e cogliere quindi momenti più spontanei, con la possibilità di regolare le immagini e post produrle”. Per quanto riguarda gli abiti da sposa, “la tendenza è quella di abiti eleganti e leggeri – ha dichiarato Letizia Dugo – titolare dell’atelier Fantasy Sposi di Città di Castello –, con pizzi e colori delicati, come il color latte, ma allo stesso tempo sono tornati di moda gli abiti colorati, stampati e in 3D”.

L’organizzazione del matrimonio ha tanti step e le coppie spesso hanno bisogno di affidarsi a figure specializzate che possano accompagnarle verso il loro giorno speciale. “C’è chi arriva da noi con idee già chiare – ha spiegato Giulia Mezzasoma, titolare dell’Officina dei sogni, Sant’Arcangelo di Magione – ma la maggioranza delle coppie si lascia consigliare e insieme riusciamo a trovare soluzioni personalizzate che rispecchino il loro stile, anche tenendo conto della location scelta. Noi ci occupiamo di coordinati cartacei, quindi partecipazioni, menù, segnaposto, stampa dei libretti messa, bomboniere personalizzate, allestimenti di angoli per la confettata, rum e sigari, angolo foto; il consiglio è di rivolgersi a noi almeno un anno prima della data scelta per il matrimonio”.