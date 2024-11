La Misericordia di Olmo celebra la Festa di San Martino, patrono del Volontariato

In occasione della ricorrenza di San Martino di Tours, patrono del volontariato in Italia, la Misericordia di Perugia – Olmo celebra la sua festa annuale il 10 novembre 2024, alle ore 11.00, presso la Chiesa di Santa Maria della Speranza in Olmo, Perugia. San Martino, noto per il suo impegno nella promozione dell’unità tra i cristiani, è stato recentemente proclamato santo patrono del volontariato, un riconoscimento che celebra l’importante ruolo che i volontari svolgono nella società.

La celebrazione avrà inizio con la Santa Messa, che sarà officiata da Don Antonio Sorci, Correttore Spirituale della Misericordia di Perugia – Olmo. Durante la Messa, sarà benedetto un nuovo mezzo acquistato dall’associazione, un altro importante passo nel continuo impegno della Misericordia nel garantire servizi efficaci e tempestivi alla comunità. Dopo la benedizione, seguirà una sfilata con le autoambulanze e i mezzi sociali, che percorreranno le strade di Olmo, simbolizzando la presenza costante dei volontari nel territorio.

Nel corso del 2023, la Misericordia di Perugia – Olmo ha svolto ben 3.579 servizi sociali, con un impegno significativo nel Comune di Perugia (2.296 servizi) e nel Comune di Corciano (387 servizi), nonché in tutta la regione Umbria. Questo testimonia il ruolo fondamentale che la Misericordia riveste nel fornire supporto e assistenza a chi ne ha bisogno, rispondendo alle emergenze e promuovendo il benessere sociale.

Alla festa parteciperanno le Misericordie di tutta l’Umbria, come quelle di Magione, Marsciano, Città della Pieve, Assisi e Terni, e anche quelle delle zone limitrofe della Toscana, come Cortona, Camucia, Chiusi e Castiglion Fiorentino. Sono stati invitati il Prefetto di Perugia, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Perugia, Costanza Spera, l’Assessore Regionale, Paola Agabiti, e il Comando Provinciale dei Carabinieri. La Giunta del Comune di Corciano, confinante con Olmo, sarà anch’essa invitata a partecipare a questo momento di celebrazione e comunità.