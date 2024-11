Grande partecipazione per la settima edizione della Straquasar

In 350 alla gara podistica, in 100 alla country walk e in 300 alla passeggiata per scuole e famiglie. Soddisfazione degli organizzatori: Quasar Village, L’Unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia

Si è chiusa con un gran successo la settima edizione della Straquasar, la gara podistica con partenza da e arrivo al Quasar Village di Corciano, che ha visto la partecipazione di 350 podisti arrivati non solo dall’Umbria che hanno preso parte alla gara agonistica, oltre a un centinaio che si sono cimentati nella nuova country walk e circa 300 alla passeggiata riservata alle scuole e non solo. A imporsi al traguardo è stato Jean Marc Louaty Diomandè dell’Athletic Terni che ha staccato gli avversari nella parte finale dei 10 chilometri e 500 metri di un percorso da quest’anno rinnovato, che, percorrendo la strada della Chiugina, ha toccato poi il paese di Solomeo, lungo un tracciato più agevole e ancor più spettacolare e godibile. Il vincitore ha chiuso con il tempo di 35 minuti e 31 secondi, davanti ad Alessio Malfagia della Podistica Lino Spagnoli e Matteo Merluzzo della Orst 3.0. Tra le donne il successo è andato a Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia con il tempo di 38 minuti e 23 secondi, precedendo la compagna di squadra Lucrezia Vagnoli e Irene Enriquez dell’Atletica Capanne. Tra le società, il successo è andato alla stessa Atletica Avis Perugia, davanti a Grifo Runners e Podistica Lino Spagnoli. L’organizzazione è stata curata in tutti i dettagli dal Quasar Village insieme alle società L’Unatici Ellera Corciano, guidata da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia, la squadra del Circolo Dipendenti Perugina guidata da Antonello Menconi, con Archi’s, King e Spazio Conad. Fondamentale il supporto della Polizia municipale di Corciano, i cui uomini hanno garantito le necessarie norme di sicurezza per i partecipanti, oltre che della locale Protezione Civile e delle associazioni L’Unanuova e Avanti Tutta con i propri preziosi volontari. Ottima riuscita per la camminata lungo lo stesso percorso della gara e per la passeggiata in collaborazione appunto con Avanti Tutta, in ricordo di Leonardo Cenci. Nel complesso si è trattato di una bella giornata di sport e di valorizzazione del territorio, che, ha permesso alla realtà corcianese di presentare alcuni tra gli angoli più suggestivi, con la manifestazione che punta sempre di più a diventare una delle vetrine del territorio. Un riconoscimento è poi andato ai “senatori” della gara, ovvero coloro che hanno preso parte alle sei edizioni con il premio intitolato ad Eros Bastianini, podista scomparso lo scorso 5 ottobre del 2023 che aveva partecipato a tutte le edizioni precedenti. “Un grazie va a tutti i partecipanti – hanno sottolineato gli organizzatori – ma soprattutto a tutti coloro che hanno contribuito a rendere la Straquasar una delle gare tra le più apprezzate, premiando gli sforzi organizzativi compiuti da tutte le componenti e dovendo ringraziare anche gli sponsor e i tanti volontari che si sono prodigati per la buona riuscita, con gli stimoli per far crescere ancora questa competizione e per questo aspettiamo tutti la prossima edizione del 2025”. Concetti e grande soddisfazione espressi da Anna Maria Falchetti, ma anche dall’assessore comunale allo sport di Corciano Francesco Cocilovo, e da Tiziana Zetti, responsabile del Quasar Village.