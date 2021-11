Il Centro del Riuso diventa punto di raccolta per occhiali usati

Il Centro Intercomunale per la riparazione e il riuso di Corciano diventa un punto raccolta Occhiali da Vista usati ed entra a far parte del progetto dei Lions. A darne notizia è l’assessore all’ambiente Carlotta Caponi “la Federconsumatori, che gestisce il Centro, di proprietà del Comune – spiega – è stata contattata dai Lions e ovviamente, hanno accolto la proposta. Anche io plaudo all’iniziativa che fa del Centro un luogo importante per l’intera comunità”.

Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista usati è stato adottato come attività ufficiale nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati su questa tematica da oltre 70 anni. Raccogliere occhiali usati, sottolineano, è un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce a sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva. Chi, infatti, usa abitualmente gli occhiali, ne possiede di non più adatti, magari dimenticati in qualche cassetto che potrebbero essere utili ad altri.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati, puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione e poi distribuiti. Nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, un quarto della popolazione potrebbe vedere meglio attraverso l’uso di lenti correttive, ma non tutti possono permettersi un paio di occhiali. Ora, anche a Corciano è possibile fare quacosa. L’invito, pr tutti, è portare i propri occhiali usati al Centro Intercomunale nei giorni di apertura: Lunedì dalle 15,00 alle 18,00; Martedì dalle 9,00 alle 12,00; Venerdì dalle 15,00 alle 18,00.