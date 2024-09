Michael Jackson experience, Nostalgia ’90 e molto altro: prosegue al Quasar Village la festa per i 10 anni

Dopo il live show e il meet&greet di Giulia Berettini, giovane content creator conosciuta sui social con il nome ‘Acapodelglobo’, e Lorenz Simonetti, influencer musicale, che hanno fatto divertire i fan tra musica live, giochi e quiz musicali, proseguono al Quasar Village i festeggiamenti per i dieci anni del centro commerciale. Venerdì 27 settembre alle 21 va in scena il performer Roy Paladini e la sua ‘Michael Jackson Experience’.

Il vincitore dell’edizione 2023 di ‘Tali e Quali Show’, programma in onda su RaiUno e condotto da Carlo Conti, porterà tutta la sua bravura di artista e imitatore del re del pop Michael Jackson, un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna. Le musiche, coreografie e gli effetti speciali creeranno l’emozione di un vero concerto del re del pop, grazie a musicisti di altissimo livello capitanati da Ricky Roma, storico batterista di Umberto Tozzi, e un corpo di ballo. Sabato 28 alle 21 in programma anche Nostalgia ’90, evento musicale che farà ballare e cantare tutti sulle note delle hit più belle di quegli anni, con dj set, ballerine, effetti speciali ed animazione.

Spazio al gusto, poi, venerdì 27 e sabato 28 dalle 17.30 con il Quasar Food & Beer Fest, che vede il coinvolgimento dei più importanti birrifici umbri abbinati a street food del territorio. Infine, domenica 29, a partire dalle 17.30, party finale Dance & Music Show, con spettacolo di Can Can e Burlesque, taglio della maxi-torta realizzata da Spazio Conad, offerta a tutti i partecipanti, e spettacolo pirotecnico musicale per chiudere in bellezza i festeggiamenti.

“Dieci anni di storia e di storie – ha dichiarato Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village – sono un importante traguardo. Il Quasar Village non è solo un centro commerciale, ma un luogo di ritrovo ed aggregazione, un punto di riferimento per il territorio. Per l’occasione, dal 16 al 30 settembre, ogni negozio ha pensato a speciali sconti ed offerte esclusive per gli affezionati clienti”.