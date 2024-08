Attivate nuove linee di pubblica illuminazione, Gabrielli: “Investiti 260mila euro in 12 mesi”

L’illuminazione in Via Menotti in località Nestigliano, il completamento dell’illuminazione lungo via Guttemberg e via Da Vinci, la strada che collega Capocavallo a Mantignana, Via Del Bosco al Colle della Trinità e via Graf a Corciano. Queste le nuove linee di pubblica illuminazione attivate nel Comune ed annunciate dall’assessore alle manutenzioni Stefano Gabrielli, per un investimento pari a circa 120 mila euro.

“Negli ultimi 12 mesi – precisa – sono stati impiegati 260.000 euro complessivi per le nuove linee. Ma non finisce qui, perché – prosegue – “verrà migliorata anche l’illuminazione di piazza della Croce Rossa ad Ellera con 8 nuovi punti luce. E’ il prosieguo di un percorso intrapreso fin dai mesi passati, quando era stata prevista l’installazione di 27 nuovi punti luce lungo Via del Bosco sul Colle della Trinità ed ulteriori 20 punti luce su Via Einaudi, la strada di collegamento tra Strozzacapponi e San Mariano, da sempre molto buia”. Di particolare rilevanza l’illuminazione completa del percorso pedonale limitrofo al Golf Club di Perugia ”molto frequentato soprattutto nei mesi estivi – conclude Gabrielli – e finalmente illuminato”.