C’e’ una “particella” di Corciano nella costruzione del più grande telescopio al mondo

Franco Nucci, originario di Corciano, sta portando il nome della sua città natale e dell’Umbria nel mondo grazie al lavoro della sua azienda, EFBO Ltd. Questa impresa, specializzata nella costruzione di coperture e rivestimenti metallici per grandi opere, è attualmente impegnata in uno dei progetti scientifici più ambiziosi del pianeta: l’Extremely Large Telescope (ELT), situato nel deserto di Atacama, in Cile.

L’ELT, sviluppato dall’Osservatorio europeo australe (ESO), di cui l’Italia è membro, sarà il telescopio ottico più grande e potente mai costruito, destinato a rivoluzionare l’astronomia moderna. Il telescopio permetterà di effettuare osservazioni nello spazio profondo, contribuendo a svelare i misteri dell’universo. La costruzione dell’ELT presenta sfide significative a causa della sua ubicazione a oltre 3.000 metri di altitudine, in un’area con condizioni climatiche estreme. “Le difficoltà principali derivano dalle condizioni meteorologiche: alta esposizione ai raggi UV, temperature che variano da -20 a +40 gradi Celsius, venti che raggiungono i 150 km/h e bassa ossigenazione,” spiega Franco Nucci.

1 di 4

Nucci, insieme a una squadra di circa 50 tecnici e operai specializzati, tra cui suo figlio Enrico, responsabile di cantiere, sta applicando il know-how italiano a questo progetto. “Stiamo installando 30.000 metri quadrati di rivestimento termoacustico e impermeabile ad alte prestazioni, essenziale per il funzionamento della struttura metallica a forma di cupola, alta oltre 90 metri, che ospiterà il telescopio,” aggiunge Nucci.

EFBO Ltd, che impiega oltre 120 persone e ha sedi operative in Europa, Asia e America, ha realizzato opere civili e militari in 46 Paesi diversi. “Oggi siamo una realtà internazionale,” conclude Franco Nucci, “ma tutto è nato a Corciano, dove vive la mia famiglia e dove quest’avventura imprenditoriale è iniziata. L’intraprendenza umbra e le grandi potenzialità della nostra regione, anche dal punto di vista tecnologico e industriale, sono ciò che porto e racconto in ogni parte del mondo in cui operiamo.”