“Eco-Canto”, a Mantignana il concerto conclusivo del progetto musicale

Si terrà il 31 maggio, nel parco ARCS di Mantignana, alle ore 18, il concerto conclusivo del progetto “Eco-Canto” voluto dal dipartimento di musica dell’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano dal titolo: “L’amore in tutte le sue forma”. L’iniziativa è stata proposta dalla Professoressa Giovanna Pazzaglia in collaborazione con le professoresse Cristina Binaglia e Francesca Orabona.

Un concerto dedicato interamente all’amore con brani cantati, danzati e tante parole d’amore. L’intento è quello di circondare di bello gli alunni e di farli sognare, traghettando, insieme a loro, tutto il pubblico nel mondo delle parole dolci, sussurrate che fanno bene al cuore. Le canzoni porteranno i ragazzi alla scoperta dell’amore per la terra, come quello del compositore Rutte, dell’amore universale di Morricone, per passare poi all’amore nel mondo con brani iconici come: La vie en rose, Besame Mucho e Love of my life dei Queen. Il sogno d’amore, attraverso il canto, approderà al concetto di Pace e di rispetto per il diverso, così che resti nell’aria la voglia di riuscire a vedere tutto attraverso la lente dell’amore che ingrandisce ogni cosa e riempie il cuore di speranza.