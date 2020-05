Coronavirus: ancora un giorno con zero nuovi casi in Umbria

Ancora un giorno senza nuovi casi di Covid accertati in Umbria (in tutto 1.430) e un nuovo decesso (75 le vittime complessivamente). E’ quanto risulta dai dati aggiornati alle 8 di domenica 24 maggio dalla Regione. Si riducono ancora gli attualmente positivi, che ora sono 61 (-6). I guariti sono 1.294 (+5) e otto i clinicamente guariti (-3). Dei pazienti positivi, attualmente 17 sono ricoverati, due in terapia intensiva (in entrambi i casi i numeri restano invariati). Le persone in isolamento domiciliare sono 477 (-29) e 21.998 (+132) quelle che ne sono uscite. Nel complesso, entro le 8 del 23 maggio, sono stati eseguiti 63.700 tamponi (+708).