Tentato furto aggravato in un centro commerciale, la Polizia arresta due persone

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo 112, sono intervenuti in un centro commerciale nel Comune di Corciano dove era stato segnalato un tentativo di furto da parte di un uomo ed una donna – rispettivamente classe 1999 e 2003 – entrambi gravati da precedenti di polizia per furto. Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con l’addetto alla sicurezza ed il titolare dell’attività commerciale che, sentiti in merito all’accaduto, hanno riferito che la coppia era stata notata rimuovere i dispositivi antitaccheggio e prelevare della merce dagli scaffali, in seguito occultata all’interno della borsa indossata dalla donna.

I due soggetti, dopo aver pagato alcuni articoli, hanno superato i registratori di cassa del negozio tentando di allontanarsi senza pagare alcuni prodotti. Fermati dal personale addetto alla sicurezza, i due giovani hanno confermato di aver asportato alcune bevande, per un valore complessivo di oltre 100 euro. Gli agenti della Squadra Volante, a seguito degli accertamenti effettuati, corroborati anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno proceduto ad accompagnare i due soggetti presso gli uffici della Questura di Perugia dove, al termine delle formalità di rito, sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima di questa mattina che ha convalidato il provvedimento. La merce, invece, è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.