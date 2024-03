Moda, Brunello Cucinelli aggiunge un’altra gemma: acquisita la “Sartoria Eugubina”

È stata ufficializzata una nuova acquisizione dalla Brunello Cucinelli S.p.a: è entrata a far parte della Casa di Moda di Solomeo l’azienda “Sartoria Eugubina”, con sede in Gubbio. Fanno parte di questa realtà circa 70 maestranze specialiste della “sartoria italiana” di altissimo livello, che continueranno la nobile attività lavorativa nel segno dell’eccellenza artigianale e in continuità con quanto la Brunello Cucinelli S.p.a. ha avviato a Penne. Da Solomeo a Penne e ora a Gubbio, la “bella fabbrica” pensata da Brunello Cucinelli parla di futuro e, nel frattempo, valorizza il presente rimanendo aperta alla ricerca e all’innovazione.

Così ha commentato Brunello Cucinelli: «Quella della piccola, ma importante “Sartoria Eugubina” è una storia nobile, fatta di un artigianato genuino che si è saputo guadagnare una stima meritatissima. Mi piace ricordare il prezioso lavoro di chi l’ha custodita sino a oggi e siamo molto felici di questa acquisizione, che per noi è un arricchimento in termini di Umane Risorse davvero speciali. Tutto il mondo guarda alla nostra Italia con profonda stima e crediamo che i nostri manufatti raccontino in maniera sincera e molto speciale quello che è il nostro modo di lavorare, l’estrema cura che mettiamo nel valorizzare le mani sapienti dei nostri stimati artigiani. Ora anche a Gubbio edificheremo un piccolo opificio con una splendida veduta sul panorama sulla cittadella medievale, dove è possibile lavorare in armonia con il Creato. Sono molto fiducioso sul valore di capi belli e ben fatti made in Italy che si possono lasciare in eredità. Forse nei tempi a venire il tema sarà: non a chi venderemo questi capi speciali, ma piuttosto quali mani sapienti realizzeranno questi piccoli capolavori».