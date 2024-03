74enne malmenato da un ragazzo in un parco a Ellera: aveva richiamato il rispetto delle regole

Un anziano di 74 anni è stato vittima di un’aggressione mentre tentava di far rispettare semplici regole di civiltà all’interno di un parco a Ellera di Corciano. Secondo quanto riportato dalla vittima, l’incidente è avvenuto quando ha notato un ragazzo con un cane che stava entrando in un’area verde dedicata ai bambini, dove l’ingresso agli animali è espressamente vietato.

L’uomo si è avvicinato al ragazzo con cortesia per fargli notare la violazione della regola, ma la sua richiesta è stata accolta con violenza. L’anziano ha ricevuto una testata in pieno viso, che lo ha fatto cadere a terra. Le conseguenze dell’aggressione sono state serie: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Perugia, dove gli sono state diagnosticate diverse escoriazioni e, soprattutto, una frattura al setto nasale. Il 74enne ha annunciato la volontà di sporgere denuncia per l’accaduto.