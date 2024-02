Il Centro del Riuso di Corciano dopo tre anni e’ ormai una realta’ consolidata

“Visti gli straordinari risultati, l’amministrazione comunale sta lavorando per mantenere vivo questo progetto”. Lo assicura Giordana Tomassini, assessore all’ambiente del Comune di Corciano nell’ambito della conferenza stampa per la presentazione del report di fine gestione del “Centro Riuso Intercomunale Brodolini” da parte di Federconsumatori Provinciale Perugia. Una iniziativa condotta nell’ambito del progetto “Prevenzione e Riduzione della produzione dei rifiuti”, adottato congiuntamente dai comuni di Corciano e dai Comuni del Trasimeno. “Il Centro – ha proseguito Tomassini (intervenuta in vece del Sindaco Lorenzo Pierotti, assente per impegni istituzionali precedentemente assunti – ndr) – è un’importantissima realtà che da maggio 2021 ha già ottenuto risultati incredibili. A chiusura del 2023 – ha proseguito – si è stimata la riduzione di quasi 7000 kg di rifiuti che altrimenti sarebbero finiti in discarica, che equivalgono a circa 4500 kg di CO2 non immessa nell’atmosfera”.

Un risultato eccellente, è stato sottolineato, in linea con uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 dove si raccomanda di ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti. All’incontro ha presenziato Alessandro Petruzzi, Presidente di Federconsumatori Provinciale Perugia e, tra gli altri, Cristian Betti, già Sindaco di Corciano e Carlotta Caponi l’ex assessore che diedero il via al progetto. “Siamo estremamente fieri – ha ribadito Giordana Tomassini – di essere capofila di un progetto volto a promuovere il riutilizzo di oggetti ancora fruibili a favore di un’economia circolare. Quindi non più rifiuti, ma beni destinati a seconda vita con vantaggi per l’economia, l’ambiente e a sostegno della solidarietà sociale. Grazie a Federconsumatori, possiamo parlare non solo di riciclo e riuso, ma anche solidarietà, grazie alle donazioni devolute alle piccole associazioni del territorio e non e alle loro bellissime iniziative, come ad esempio la donazione di giocattoli ad alcune delle nostre scuole materne e asili nido di Corciano o la donazione di vocabolari a studenti delle scuole superiori”. Risultati che si vanno a sommare ad una serie di obiettivi ambientali raggiunti dall’amministrazione corcianese come il riconoscimento di Plastic Free, ottenuto di recente per la seconda volta dal Comune.

Ufficio Stampa Comune di Corciano