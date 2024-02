Da Corciano a Sanremo 2024 la chitarra di Stefano Giugliarelli per un doppio anniversario con l’Orchestra Casadei

Ci sarà anche il chitarrista e cantante Stefano Giugliarelli, originario di Corciano, a Sanremo 2024 che parte questa sera.

Giugliarelli calcherà il palco come membro fisso dell’Orchestra Casadei guidata ora dal figlio di Raoul Mirko Casadei insieme ai musicisti Marco Lazzarini al sax e Valeria Magnani al violino. L’appuntamento è per la serata di mercoledì 7 febbraio quando verrà celebrato un doppio anniversario.

Il primo riguarda i 70 anni della canzone “Romagna mia”, il brano immortale del Maestro Secondo Casadei, del 1954, che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani grazie al successo nazionale ottenuto da Raoul Casadei. L’esibizione si svolgerà esattamente – e questo è il secondo anniversario – a 50 anni di distanza da quella in cui l’Orchestra Casadei, allora guidata da Raoul, debuttò a Sanremo con “La Canta”. Alla performance si unirà un’orchestra di liscio formata da giovani di talento e chiamata Santa Balera.

Mirko Casadei, erede della celebre tradizione musicale e figlio del leggendario “Re del Liscio” Raoul Casadei, non poteva mancare all’appuntamento desiderato da Amadeus in questa eccezionale festa della musica. La canzone “Romagna mia”, resa celebre da Raoul in tutta Italia, è diventata un inno nazionale grazie al lavoro di ricerca e collaborazione con artisti nazionali e internazionali di Mirko. Anche il Presidente Mattarella, nel discorso di Capodanno, ha citato questo brano, sottolineando la resilienza del popolo romagnolo dopo le alluvioni del maggio 2023, e l’unità mostrata intonando “Romagna mia”.