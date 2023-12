Squadra podistica in festa: L’Unatici Ellera Corciano celebra un anno di trionfi

Festeggiamenti in casa della squadra podistica de L’Unatici Ellera Corciano per la conclusione di un anno ancora all’insegna di grandi soddisfazioni con il tradizionale incontro di fine dicembre. In vista di un 2024 di ulteriore rilancio, c’è stata una grande festa con il ringraziamento a tutti i tesserati e collaboratori. Nel corso della serata conviviale ad Ellera è stato fatto dalla presidente Anna Maria Falchetti e dal suo vice Filippo Poponesi, che hanno sottolineato come “l’intento è quello di consolidare l’attività nei prossimi mesi interpretando al meglio lo spirito della corsa come forma di aggregazione e di socializzazione, in un clima di spensieratezza e di condivisione della passione per lo sport e per lo stare insieme.

Il consolidamento del gruppo, anche attraverso l’adesione di nuovi tesserati, rimarrà anche in futuro uno degli obiettivi da perseguire. Il fatto che nel corso dell’anno siano stati raggiunti soddisfacenti risultati agonistici rappresenta un ulteriore motivo di gioia e di orgoglio per tutti”. La squadra era nata sul finire del 2016 dall’unione tra il gruppo podistico L’Unanuova di Ellera e la Podistica Corciano, dando vita a questa nuova realtà che rappresenta un punto di riferimento non solo per il territorio che rappresenta. Ci sono state le premiazioni fatte in maniera goliardica e divertente e il tributo agli sponsor: Calzature Cenci, Quasar Medical Center, Agenzia Generali Perugia Stazione e Fidas, con la quale viene portata avanti la sensibilizzazione delle donazioni di sangue.

È stato inoltre ricordato come il gruppo podistico guarda avanti, portando avanti la volontà di identificarsi sempre di più con la propria realtà territoriale, non solo attraverso l’attività sportiva, ma anche prestandosi a collaborare anche sotto l’aspetto della socializzazione tra i propri tesserati e con altre realtà.