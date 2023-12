Il Viaggio di Maria: letture e musiche natalizie della tradizione italiana

Il Teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà giovedì 28 dicembre alle 21 e la Basilica di San Pietro a Perugia venerdì 29 dicembre alle 21 il Concerto di Natale “IL VIAGGIO DI MARIA”. Questi due appuntamenti promettono di offrire momenti suggestivi attraverso letture, musiche originali e canti natalizi della tradizione italiana. I protagonisti di questo evento saranno il Coro Canticum Novum di Solomeo e il Coro voci bianche Mousikè, con la direzione di Klara Lužnik, e l’OTC Ensemble, composto da Sara Montani al violino I, Paola Pasquini al violino II, Carmelo Giallombardo alla viola, Alessandra Montani al violoncello, Mattia Rossi al contrabbasso, Fabio Ceccarelli al flauto, Maurizio Domenico Paluzzi all’oboe, Riccardo Nanni al corno, Daniela Scaletti al pianoforte, il tutto sotto la direzione di Fabio Ciofini. La voce recitante sarà Fulvio Pepe.

Le musiche originali e le elaborazioni per coro e strumenti concertanti sono a cura di Luca Garbini. Il programma si articola in due parti, iniziano con un’introduzione che comprende il Gregoriano “Puer natus est” (incipit) e estratti di Jacopone da Todi, seguiti dal Laudario di Cortona con “Gloria ‘n Cielo e pace ‘n terra”. La prima parte prosegue con una lauda del XVII secolo per la natività del Signore e un estratto da E. De Luca, seguito da composizioni tradizionali trentine e toscane. Il Presepe Tradizionale della Carnia e il Laudario di Tommaso da Celano sono parte integrante della narrazione, insieme a canti tradizionali napoletani.

La seconda parte del programma presenta composizioni tradizionali e brani di autori contemporanei come Tonino Bello e C. Vignocchi.

Fulvio Pepe, voce recitante, interviene tra i brani, dando un tocco narrativo all’intera esibizione. Il concerto si conclude con un emozionante “Puer natus est”. Fulvio Pepe, formatosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha una carriera artistica che spazia dal teatro alla televisione e al cinema. Luca Garbini, pianista, direttore di coro e d’orchestra, ha esplorato un percorso artistico internazionale con esibizioni in diversi paesi, collaborando con orchestre di prestigio e pubblicando composizioni riconosciute.

Questo Concerto di Natale promette di essere un’esperienza coinvolgente che fonde musica, letture e tradizione in un contesto suggestivo, offrendo al pubblico momenti di bellezza e riflessione nel periodo festivo.