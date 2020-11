Brunello Cucinelli: ricavi +3,4% nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre dell’anno il gruppo Brunello Cucinelli ha registrato una crescita dei ricavi del 3,4% a cambi correnti rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. In Nord America la crescita è stata del 9,2%, in Europa +7,7%, Cina (incluso Hong Kong e Macao) +3,2%, Italia -6,9%, Resto del Mondo -5,7%.

L”aumento nel canale wholesale è stato pari al 20,5%, mentre il retail ha registrato un calo del 15,7%. Nel complesso i ricavi dei primi nove mesi 2020 sono pari a 378 milioni, in calo del 17,5% a cambi correnti (-17,4% a cambi costanti) rispetto ai 459 milioni al 30 settembre 2019. “Abbiamo conseguito nel terzo trimestre di questo 2020 risultati davvero interessanti – commenta Brunello Cucinelli, presidente esecutivo della società – ed essendo giunti a più della metà dell’ultimo quarto, siamo in grado di immaginare anche per questo ultimo trimestre dei risultati molto positivi che ci dovrebbero condurre ad una chiusura dell’anno con una ‘leggera’ diminuzione dei ricavi intorno al 10%”.

“L’umanità ha appreso con gioia e speranza” la “tanto attesa notizia dell’arrivo del vaccino per il Covid”: ad affermarlo è Brunello Cucinelli. Lo fa commentando i dati economici del terzo trimestre del gruppo del cachemire. Che fanno tra l’altro segnare una crescita dei ricavi del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per Cucinelli la notizia del vaccino “ha consentito di tornare a vivere e lavorare in un’atmosfera migliore dopo un lungo periodo di vita a volte intenso e doloroso, sia per il corpo che per l’anima”.