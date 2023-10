Sport: arriva in Umbria un campionato di calcio “Special”

Un nuovo capitolo del calcio “Special” sbarca in Umbria, grazie all’Asd Ellera Calcio, che diventa l’organizzatore del primo Campionato Umbro di “4 categoria F.I.G.C. D.C.P.S.”. Il percorso inizia nell’ottobre del 2022 quando l’Asd Ellera Calcio decide di partecipare al Campionato Federale. La squadra si è trovata di fronte a sfide impegnative, affrontando società professionistiche di prestigio come Fiorentina, Pisa, Siena e Livorno.

Nonostante le sfide ardue, l’Asd Ellera Calcio ha rappresentato degnamente non solo l’Umbria ma anche il Comune di Corciano, battendo tutte le altre rappresentative.

Quest’esperienza ha ispirato l’Asd Ellera Calcio a organizzare il Campionato Umbro. Si tratta di un passo significativo per la squadra, che è riuscita in pochi mesi a passare da ospitata in un’altra regione a diventare l’organizzatrice del campionato a casa propria.

Per chi è interessato, l’invito è esteso al “Test match” che si terrà il Sabato 14 Ottobre 2023 presso il Campo Sportivo dell’Asd Ellera Calcio, dove verrà stabilita la serie di appartenenza del Campionato Umbro. Le squadre coinvolte includono l’Asd Ellera Calcio, Acd Bastia 1924, Usd Superga 48 e Ssd Nuova Alba, con altre squadre in attesa di conferma.

L’Asd Ellera Calcio ritiene di essere un vanto per il territorio, il comune e la regione, portando il calcio “Special” in Umbria e dimostrando che il calcio è per tutti, senza barriere.