Comunicare la sostenibilità, FELCOS Umbria conclude il progetto “YES! Youth Engagement for Sustainability”

“Con il Forum dei Giovani per la Sostenibilità abbiamo dato vita ad un nuovo spazio dei giovani di confronto, approfondimento e proposta sullo stato dello sviluppo sostenibile in Umbria. Con “YES! Youth Engagement for Sustainability” daremo una voce narrante a questo spazio, capace di raccontare risultati e sfide verso la costruzione di futuro sostenibile”.

Con queste parole il Direttore di FELCOS Umbria, Massimo Porzi, ha aperto i lavori dell’incontro intitolato “Comunicare la sostenibilità, il protagonismo dei giovani nelle sfide dello sviluppo sostenibile”. Un pomeriggio di dibattito animato dai rappresentanti di numerose istituzioni e organizzazioni che hanno fornito punti di vista differenti e contributi di esperienza diretta sul tema del comunicare la sostenibilità, attraverso progettualità innovative in grado di promuovere e realizzare coinvolgimento giovanile.

Nella prima parte seminariale dell’incontro, organizzato ieri 16 novembre a Foligno nella Sede operativa di FELCOS Umbria e moderato dal giornalista Andrea Luccioli, hanno partecipato Simona Minelli, Referente del Direttivo di FELCOS Umbria per l’Area educazione allo sviluppo sostenibile e Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Gubbio, Giuseppina Bonerba, Docente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, Carlotta Caravaggi, U.S. Web Content Management dell’Università per Stranieri di Perugia, l’Ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico e Difesa del suolo della Regione Umbria e, in rappresentanza del Forum dei Giovani per la Sostenibilità dell’Umbria, Chiara Scialdone e Ludovica La Ghezza.

La seconda parte è stata dedicata alle esperienze di comunicazione e coinvolgimento giovanile, a partire dalla presentazione del nuovo sito internet realizzato in forma di blog video all’interno del progetto “YES! Youth Engagement for Sutainability”, promosso da FELCOS Umbria con il sostegno di ALDA “European Association for Local Democracy” nell’ambito del CERV Programme dell’Unione Europea e di cui ieri si è tenuto l’evento finale. “YES”, questo il nome del blog navigabile all’indirizzo yes.felcos.it, è stato realizzato a seguito di un percorso di formazione e co-progettazione (cominciato dalla co-ideazione del logo e dell’identità visiva e grafica) organizzato all’interno delle attività del Forum dei Giovani per la Sostenibilità dell’Umbria che, da ora in poi, lo utilizzerà come proprio strumento di narrazione, attraverso la pubblicazione di tutti i contenuti video che saranno prodotti durante gli incontri tematici tenuti con esperti e referenti istituzionali che si svolgeranno nei prossimi mesi di attività, funzionali poi alla realizzazione di un “position paper” sullo stato dello sviluppo sostenibile in Umbria.

Un dibattito, trasmesso anche in diretta sul nuovo portale appena inaugurato, che ha fornito ad ospiti presenti in sala e persone collegate da remoto, la rappresentazione fisica di una rete che ha preso forma intorno al Forum dei Giovani per la Sostenibilità dell’Umbria, grazie ai contributi di esperienze e opportunità proposti dalla Consulta dei Giovani del Trasimeno, dagli Informagiovani di Foligno, Gubbio e Terni e dall’avvincente esperienza di protagonismo comunicativo e imprenditoriale offerta dai ragazzi di “Generazione T”, che hanno conquistato tutti per capacità, entusiasmo e visione di futuro.