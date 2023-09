Calcio inclusivo: Asd Ellera Calcio e la crescita della quarta categoria, se ne parla a Ellerando

Durante Ellerando, la storica festa di Ellera di Corciano, è stata presentata la squadra della “4 Categoria F.I.G.C. D.C.P.S.” dell’Asd Ellera Calcio. L’evento ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali, fra cui gli assessori del comune di Corciano, Francesco Mangano e Francesco Cocilovo.

Il Presidente dell’Asd Ellera Calcio, Alessio Mariotti, insieme al referente per la 4 Categoria, Armando Marcucci, hanno espresso la loro gratitudine verso tutti gli attori pubblici che hanno contribuito a rendere possibile questo importante traguardo. Tra i ringraziamenti, spiccano quelli all’assessore regionale Luca Coletto, al sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti (all’epoca Vice-Sindaco), all’assessore ai servizi sociali del comune di Perugia, Edi Cicchi, e allo sponsor Amico Soluzioni, che ha sostenuto concretamente il progetto.

Il calcio come strumento di inclusione e condivisione è il cuore di questo progetto. Nel 2016, nasce la “Quarta Categoria”, il primo torneo nazionale di calcio a 7 dedicato a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche. Questo progetto sociale ha raccolto il desiderio di tanti ragazzi di giocare a calcio senza limiti, ma in un contesto ufficiale. Una caratteristica unica di questo torneo è l’adozione da parte di squadre Special in tutta Italia da parte di club professionistici, che forniscono kit tecnici ufficiali e collaborano attivamente con le squadre affiliate.

Il progetto si è evoluto rapidamente, con l’adesione di numerosi club e l’interesse crescente dei media e del mondo del calcio. Nel 2017, è stato firmato il Protocollo d’intesa FIGC-CSI presso il Senato della Repubblica Italiana, regolamentando l’organizzazione dell’attività sportiva. Il torneo “Quarta Categoria” ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni, tra cui Lombardia, Toscana, Puglia, Lazio, Marche, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata e Sardegna.

Nel 2019, presso la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, è stato annunciato l’avvio del protocollo di intesa tra FIGC e CIP per la costituzione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, un importante passo avanti nell’integrazione delle attività calcistiche paralimpiche.

Il sogno si è avverato con l’apertura ufficiale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale nel 2020, con l’hashtag #siAmocalcio a simboleggiare l’unità e l’inclusione nel calcio.

Nel 2020, “Quarta Categoria” è stato premiato come Miglior Progetto-Livello Gold nella categoria “Best Disability Initiative” dagli UEFA Grassroots Awards 2020, un riconoscimento all’eccellenza nel calcio di base. Nel giugno del 2022, l’Asd Ellera Calcio ha iniziato il suo percorso nel Campionato Federale. La scelta tra il Campionato Toscano e Marchigiano ha portato a optare per il primo, principalmente per motivi logistici.

Durante il percorso, la squadra ha sfidato club professionistici importanti, dimostrando la propria competitività. Non solo hanno rappresentato l’Umbria ma anche il Comune di Corciano con orgoglio.

Ora, l’Asd Ellera Calcio si prepara a organizzare il primo Campionato Umbro di “4 Categoria F.I.G.C. D.C.P.S.” a Solomeo, rendendo orgogliosamente casa propria a questo evento. Questo percorso di crescita e inclusione nel mondo del calcio è un vero vanto per il territorio, il comune e la regione. L’Associazione L’Unanuova, organizzatrice della festa Ellerando, è stata fondamentale nel sostenere questa presentazione e il progetto nel suo complesso. Un successo che dimostra come lo sport, in particolare il calcio, possa essere un veicolo di inclusione sociale e di crescita per tutti.