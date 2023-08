Corciano Festival: notte di San Lorenzo tra arte, cultura e devozione

Il Corciano Festival – 59esimo Agosto Corcianese si prepara a incantare il pubblico con una serata indimenticabile in occasione della notte di San Lorenzo. L’evento, promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano, beneficia del sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e di alcune aziende private locali. Questa affascinante serata, in programma giovedì 10 agosto, sarà un tripudio di letteratura, arte e teatro.

La serata prenderà il via alle 18:30 in piazza Doni con la presentazione del libro “Verso le strade feroci” di Mario Eleno (2023, Eretica Edizioni). L’autore intratterrà una conversazione con Marta Moroni e Viviana Picchiarelli, esplorando il suo percorso creativo e la connessione tra teatro e scrittura. Le parole di Eleno riflettono il potere e l’intensità dell’arte, che come l’arte teatrale, può rivelare la gamma completa delle emozioni umane.

La serata proseguirà alle 20 con l’apertura della Taverna del Duca, che offrirà una cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni disponibili al numero 340 8527632 – 335 6458985).

Alle 21:30, in piazza Coragino, si terrà un evento divulgativo intitolato “Il Perugino sotto le stelle”, organizzato dall’associazione Archimede con il sostegno della Fondazione Perugia. Questa occasione permetterà di esplorare il capolavoro artistico della Pala dell’Assunta, realizzato dal celebre pittore Perugino. Il pubblico potrà godere di un’esperienza immersiva nell’arte e nella storia, con approfondimenti sulle tecniche artistiche utilizzate all’epoca e sul contesto in cui l’opera fu concepita. La conferenza sarà arricchita da esecuzioni musicali dal vivo, creando un’atmosfera autentica del Rinascimento. Saranno proiettate immagini di alta qualità dell’opera e di dettagli delle creazioni del Perugino, rendendo tangibile la sua eredità artistica. L’evento si sposterà alla chiesa di Santa Maria Assunta in caso di maltempo.

Simultaneamente, alle 21:30, nel chiostro di Palazzo Comunale, verrà presentato il libro “Paesi miei. In viaggio con «Linea Verde» alla scoperta delle tradizioni d’Italia” di Beppe Convertini (2023, Rai Libri). Questo libro rappresenta un affettuoso tributo all’Italia, esplorando le sue tradizioni attraverso i viaggi di “Linea Verde”. L’autore condividerà le sue esperienze di viaggio e le scoperte fatte lungo il percorso.

Sempre alle 21:30, ma nel giardino dell’Antico Spedale, si terrà “L’Orestea. Le regole del gioco”, a cura di Farneto Teatro e Artesia Sicilia. Lo spettacolo, diretto da Maurizio Schmidt, rappresenta un’interpretazione moderna del classico “Orestea”. La musica dal vivo e la drammaturgia coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza teatrale coinvolgente e unica.