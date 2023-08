Colpo di fortuna a Capocavallo: 2 milioni di euro vinti con “Turista per sempre”

La dea bendata si è fermata al bar Faina di Cupe di Capocavallo. Con un tagliando “Turista per sempre” del valore di 5 euro, è stata raggiunta una vincita straordinaria di 2 milioni di euro. Il colpo di fortuna, annunciato dall’Agimeg agenzia giornalistica specializzata nel mercato del gioco, ha colto di sorpresa anche i titolari della ricevitoria che fino a quel momento non erano al corrente di aver venduto il tagliando vincente. L’identità del fortunato acquirente rimane invece un mistero.

La somma vinta non verrà erogata in una sola volta, ma principalmente tramite quote mensili, come previsto dalla natura del gioco “Turista per sempre”. I dettagli del premio sono stati svelati dall’Agimeg: l’importo totale vinto ammonta a 1.936.849 euro, di cui 300.000 euro verranno erogati immediatamente. Il vincitore riceverà inoltre 6.000 euro al mese per i prossimi 20 anni, oltre a una “buonuscita” finale di 100.000 euro.

Un colpo di fortuna che mostra come la possibilità di un grande cambiamento possa essere appesa a un semplice tagliando, anche se la probabilità di vincere – normalmente – è più unica che rara.