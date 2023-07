Forza Italia Giovani Umbria: cambiamento e continuità nelle nuove nomine

- pubblicità -

Forza Italia Giovani in Umbria sta lavorando per diventare il punto di riferimento per i giovani che condividono i valori di un centrodestra moderato, liberale ed europeista. Lo ha annunciato il coordinatore regionale di FI Giovani Umbria, Edoardo Pannacci, presentando le nuove nomine interne al movimento.

“Queste nomine rappresentano un importante passo nella riorganizzazione del movimento giovanile umbro, che si impegna a sostenere con ancora più forza e passione le istanze delle nuove generazioni”, ha spiegato Edoardo Pannacci. “Abbiamo voluto premiare l’impegno, la passione e il sacrificio di coloro che si sono dedicati al territorio, sia nelle amministrazioni locali che nelle università. Continueremo con lo stesso criterio nelle assegnazioni dei ruoli di coordinamento comunale e di altre responsabilità. Lavoreremo insieme per dare slancio alle attività del partito in tutta la regione, in vista delle prossime elezioni: le elezioni comunali del 2024 e le successive elezioni regionali.”

- pubblicità -

Filippo Ugolini, già consigliere comunale a Spoleto, ha commentato la sua nomina a Vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani Umbria: “Sono estremamente orgoglioso di ricoprire questo ruolo e contribuire alla crescita della comunità politica umbra di Forza Italia. Dobbiamo continuare l’opera ereditata dal Presidente Berlusconi e rendere Forza Italia, incluso il suo movimento giovanile, sempre più determinante in ogni tornata elettorale.”

Carlotta Colaiacovo, già Vicecoordinatrice comunale di Forza Italia Gubbio e neo-coordinatrice provinciale di FI Giovani Perugia, ha affermato: “Spero di poter offrire il mio contributo come figura di supporto ai giovani della provincia di Perugia che condividono gli ideali della tradizione liberale. Questa nomina mi porta a pensare a Laura Buco, ex coordinatrice provinciale di Forza Italia Perugia, e porterò avanti questo ruolo con amore e determinazione, seguendo il suo insegnamento.”

Daniele Marcelli, vicesindaco di Avigliano Umbro, ha condiviso la sua gioia per essere stato riconfermato come rappresentante dei giovani di FI nella provincia di Terni. “Sono felice ed emozionato come il primo giorno”, ha dichiarato. “In questi anni abbiamo coinvolto molti giovani nella politica, molti dei quali sono diventati amministratori affermati. Vogliamo continuare su questa strada, promuovendo la visione di Silvio Berlusconi che ci ha lasciato in eredità.”

Con queste nomine, Forza Italia Giovani Umbria si prepara a svolgere un ruolo attivo nell’ambito del centrodestra umbro, cercando di attrarre sempre più giovani e di consolidare la presenza del partito nelle future sfide elettorali.