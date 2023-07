Biblioteca Gianni Rodari di Corciano: un’eccellenza da oltre 16.000 prestiti in un anno

- pubblicità -

La Biblioteca Gianni Rodari di Corciano è stata riconosciuta come un punto di riferimento di eccellenza per il territorio, offrendo un servizio di alta qualità nel campo letterario e promuovendo una vasta gamma di attività culturali. L’Assessore alla Cultura, Francesco Mangano, ha recentemente incontrato il personale e i volontari della biblioteca per apprezzarne il contributo fondamentale alla comunità.

Con quasi trenta volontari impegnati quotidianamente, la Biblioteca Gianni Rodari offre un’ampia gamma di servizi e iniziative per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini. Tra le attività proposte, spiccano le Letture ad alta voce dedicate ai bambini da 0 a 10 anni il sabato mattina, oltre alle sessioni settimanali per le scuole dell’obbligo. I volontari sono attivi anche nei gruppi di lettura e nel progetto “Nati per leggere”, che coinvolge giovani lettori nella scoperta di autori per l’infanzia e nella creazione di libri pop-up.

- pubblicità -

Un altro gruppo di grande successo è il Gruppo di Poesia, che si riunisce mensilmente per condividere versi letterari e stimolare il confronto e lo scambio di idee creative tra appassionati. L’entusiasmo e la partecipazione della comunità hanno reso queste attività delle vere e proprie esperienze culturali arricchenti.

L’Assessore Mangano ha sottolineato l’importanza della Biblioteca Gianni Rodari come luogo di incontro e di crescita culturale per la comunità di Corciano. “Nell’ultimo anno – ha dichiarato Mangano – sono stati effettuati oltre 16.000 prestiti di libri, un numero straordinario considerando la popolazione di Corciano. Questo risultato è il frutto del lavoro instancabile del personale e dei volontari, veri pilastri di questa realtà. Vogliamo continuare a incrementare questi numeri, sviluppando progetti che si allineano con la Strategia Onu 2030, che promuove obiettivi gestionali e percorsi innovativi per una biblioteca ricca di patrimonio letterario e aperta alle sfide digitali”.

La Biblioteca Gianni Rodari di Corciano è indubbiamente una risorsa di grande valore per la comunità locale e un esempio di impegno e dedizione nel promuovere la lettura e la cultura. Con una visione orientata al futuro, la biblioteca si prepara ad abbracciare nuovi progetti che consentiranno di continuare a servire la comunità e promuovere la conoscenza, adattandosi alle esigenze del mondo digitale e seguendo gli obiettivi della Strategia Onu 2030.