Weekend di musica e tradizione con “Borgo Band, quando la banda passò”

La rassegna “Borgo Band, quando la banda passò” continua a regalare emozioni e coinvolgimento, portando la musica nelle pittoresche vie dei borghi umbri. Sabato 10 giugno, sarà la volta di Corciano, dove l’Associazione Filarmonica di Corciano prenderà il centro della scena.

L’appuntamento è fissato per le ore 18:30, con la sfilata che prenderà il via da Piazza dei Caduti e attraverserà corso Cardinale Rotelli fino a giungere a Piazza Coragino.

Fondata nel 1875 come “Società del Concerto”, l’Associazione Filarmonica di Corciano vanta una lunga storia e ha formato numerosi talentuosi musicisti. Alcuni di loro, dopo essersi diplomati al Conservatorio di Perugia, hanno raggiunto importanti traguardi suonando in orchestre e gruppi musicali, oltre a dedicarsi alla direzione di bande. Il maestro Emanuele Ragni sarà alla guida della Filarmonica in questa speciale esibizione. In caso di maltempo, il concerto si terrà al chiuso presso il Teatro della Filarmonica.

Domenica 11 giugno, la rassegna “Borgo Band” si sposterà a San Venanzo, dove sarà la Banda musicale di San Venanzo a regalare un’indimenticabile performance. Alle ore 21, in piazza Roma, il pubblico potrà godere della magia della musica che risuonerà nel cuore del borgo. Il corteo partirà dal Museo Vulcanologico e proseguirà verso i suggestivi giardini del Comune. Nel caso di avverse condizioni meteo, il concerto si terrà al chiuso presso Villa Faina, situata al Parco Comunale, in viale Vittorio Veneto 8.

La Banda Musicale di San Venanzo, fondata nel lontano 1896, vanta una gloriosa carriera di oltre un secolo. Il maestro Fabio Spaccino condurrà l’ensemble in un repertorio ricco di emozioni e coinvolgimento.