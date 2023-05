Il festival “Con gli occhi della meraviglia” ha fatto di nuovo centro

- pubblicità -

“Il Festival è ormai un appuntamento che appartiene a tutte le scuole del comprensorio, è un esempio di come si può coniugare letteratura e socialità attraverso la sinergia delle istituzioni con le famiglie e la scuola”. A dirlo, Franceso Mangano, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Corciano commentando il successo della VI edizione del Festival del libro per bambini e ragazzi “Con Gli Occhi Della Meraviglia”. Organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Onde, si è tenuto il 27 e 28 Maggio, alla Biblioteca Comunale “G. Rodari” a San Mariano ed ha visto la realizzazione di tantissime iniziative, con una partecipazione nutrita e divertita da parte dei bambini e delle loro famiglie.

Tra le proposte: laboratori artistici, manipolativi e di movimento, giochi da tavolo, letture animate, spettacoli teatrali, presentazioni di libri ed incontri con gli autori, stand con proposte letterarie. Il tutto all’insegna dell’hashtag “Cerchi…AMO LA PACE”, tema del Festival che ha voluto richiamare la figura geometrica del cerchio legata al simbolo della Vita, esempio anche di perfezione, omogeneità, assenza di divisione e distinzione, un richiamo alla ricerca della pace con se stessi, con gli altri, con la natura. Rappresentanti delle scuole del comprensorio si sono ritrovati nel giardino della Biblioteca per la premiazione del Concorso artistico – letterario legato al concorso. A presenziare la Vicesindaco Sara Motti, oltre all’assessore Mangano. Per la scuola dell’INFANZIA: 1° classificato: Scuola dell’infanzia Lucina di San Mariano – Sez. C-D (bambini di 3 anni) opera “In marcia verso la pace”; 2° classificato: Scuola dell’Infanzia del Girasole – Sez. A (bambini di 3 anni – gufetti), opera “Per fare un albero ci vuole un fiore…”.

Per la scuola PRIMARIA: 1° classificato: classi 4 A e 4 B (club del Libro) della Scuola Primaria G. Cena – Istituto Comprensivo Perugia 4, opera “Costrui…AMO LA PACE”; 2° classificato: classe 2 A della Scuola Primaria Sabatini Colle Umberto – istituto Comprensivo Perugia 1, opera “Inviamo messaggi di Pace”; 3° classificato: classe 4 A della Scuola Primaria Bruno Ciari Chiugiana – Circolo Didattico di Corciano, opera “In VOLO… assaporando la PACE con la NATURA con lo sguardo del pittore futurista Gerardo Dottori”. La Giuria ha assegnato un premio speciale anche al lavoro di Matilde Barberini, alunna della classe 2 A Scuola Primaria Bruno Ciari San Sisto – Istituto Comprensivo Perugia 7, Titolo “Poesia della Natura”. “Anche in questa Edizione – conclude l’assessore Mangano – il festival ha riscosso un ottimo successo, a testimonianza del ruolo cruciale della Biblioteca Comunale nella diffusione della cultura e nella promozione della lettura, nonché della importante funzione sociale che essa svolge per il territorio”.